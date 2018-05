TRAILER: Johnny Depp onderzoekt de moord op Tupac en Biggie in 'City of Lies' TDS

Meer dan 20 jaar na de feiten is nog altijd niets geweten over de moorden op Biggie Smalls en Tupac, twee concurrerende rappers. Global Road Entertainment heeft zopas de eerste trailer vrijgegeven van 'City of Lies', een verfilming van het boek 'Labyrinth' van auteur Randall Sullivan. De prent vertelt het verhaal van rechercheur Russell Poole, gespeeld door Johnny Depp, die de zaak probeerden op te lossen. De trailer verscheen op de dag dat Biggie Smalls 46 jaar zou zijn geworden.