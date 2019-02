TRAILER. Het extravagante leven van Elton John in ‘Rocketman’ MVO

22 februari 2019

09u35 0 Film We krijgen een eerste glimp van de biografische film over Elton John in de nieuwe trailer voor ‘Rocketman’.

De film onder regie van Dexter Fletcher volgt de fantastische transformatie van het verlegen pianowonder Reginald Dwight naar de internationale superster Elton John. Het verhaal vertelt hoe een kleine jongen één van de meest iconische figuren in de popcultuur werd. In de hoofdrollen zien we Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden en Bryce Dallas Howard. “Taron zingt écht in de film”, aldus Fletcher. “En hij is héél overtuigend.”