TRAILER. Gal Gadot schittert in nieuwe ‘Wonder Woman’ MVO

09 december 2019

09u44 0 Film Na het grote succes van de eerste film keert Gal Gadot terug als superheldin Wonder Woman. Diana Prince (haar alter ego) raakt in conflict met de Sovjet Unie tijdens de Koude Oorlog in de jaren 80 en treft een vijand met de naam Cheetah.

Naast Gadot zien we ook Chris Pine als haar trouwe sidekick Steve Trevor - die blijkbaar sinds de vorige ‘Wonder Woman’-prent weer is opgestaan uit de dood - en Kristen Wiig als schurk Barbara Minerva-Cheetah. De regie ligt in handen van Patty Jenkins.

‘Wonder Woman 1984' speelt vanaf juni 2020 in de zalen.