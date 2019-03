TRAILER. ‘Endgame’: Captain Marvel staat Avengers bij in hun donkerste moment MVO

14 maart 2019

14u35 0 Film De nieuwste trailer van de langverwachte Marvel-film ‘Avengers: Engame’ is donkerder dan ooit. In een kleurenpalet van zwart en rood zien we hoe de overlevende Avengers de hulp van Captain Marvel inroepen om hun verdwenen vrienden terug te halen en de mensheid te redden.

‘Endgame’ wordt de allerlaatste installatie in het ‘Avengers’-universum van Marvel, dat ondertussen al bestaat uit meer dan twintig bij elkaar horende films. Er wordt verwacht dat verschillende geliefde personages het leven zullen laten, of voorgoed uit de filmreeks zullen verdwijnen. Zo kondigden Chris Evans (Captain America) en Gwyneth Paltrow al aan dat ze na ‘Endgame’ niet meer zullen terugkeren naar de franchise.

Hoewel de trailer voor de prent bijna 2,5 minuten lang is, slaagt men erin om weinig tot niets vrij te geven over de plot, die al een jaar nauwkeurig wordt afgeschermd voor het publiek. Wel zien we een voorproefje van Captain Marvel, die zopas met haar eigen film in de zalen is verschenen. Zij ontmoet Thor (Chris Hemsworth) aan het eind van de trailer, en knippert zelfs niet wanneer zijn hamer langs haar gezicht vliegt. “Ik mag haar wel”, besluit de bekende held.

‘Avengers: Endgame’ zal vanaf 24 april in onze zalen te zien zijn.