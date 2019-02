TRAILER. Ed Sheeran speelt zichzelf in nieuwe muziekfilm ‘Yesterday’ MVO

13 februari 2019

11u04 0 Film Ed Sheeran heeft een rolletje te pakken in de nieuwe film ‘Yesterday’. Het verhaal gaat over een jongeman die op een dag wakker wordt in een wereld waarin The Beatles niet bestaan. Hij doet dan maar alsof hij hun liedjes zelf geschreven heeft, en wordt op slag de ‘beste songwriter aller tijden’. Mét Sheeran als coach.

Ed lijkt vooral voor een komische noot te zorgen, gezien personages hem vertellen dat hij ‘het rappen beter aan de zwarte artiesten overlaat’. Daarnaast geeft hij het ‘goede advies’ om de liedjestekst ‘Hey Jude’ te veranderen naar een moderner ‘Hey Dude’. Als we op de trailer mogen afgaan lijkt het erop dat we toch heel wat van Sheeran te zien zullen krijgen in de prent. Hij wordt op IMDB ook opgelijst als lid van de hoofdcast.

De film staat onder regie van Danny Boyle. In de andere hoofdrollen zien we Himesh Patel, Lily James en Kate McKinnon. Ook talkshowpresentator James Corden van ‘The Late Late Show’ heeft een gastrol.

‘Yesterday’ zal op 26 juni 2019 in de zalen te zien zijn.