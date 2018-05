Trailer: dit zijn de eerste beelden van 'Mowgli' TDS

Motion capture en live action worden gecombineerd in de film MOWGLI, een nieuwe 3D-verfilming op het groote scherm van Rudyard Kipling’s klassieker ‘The Jungle Book’. De film bevat een indrukwekkend aantal sterren onder leiding van Andy Serkins. Het verhaal volgt de opvoeding van het mensenkind Mowgli door een wolven roedel in de jungle van India. Terwijl hij de vaak harde regels van het oerwoud leert kennen, wordt Mowgli, onder de voogdij van een beer genaamd Baloo en een panter genaamd Bagheera, door de dieren in de jungle geaccepteerd als een van hen. Op één iemand na: de aangstaanjagende tijger Shere Khan. Echter liggen er mogelijk grotere gevaren op de loer in de jungle, wanneer Mowgli oog in oog komt te staan met zijn eigen soort. 'Mogwli' is vanaf 24 oktober in de bioscoop.