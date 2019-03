TRAILER. Disney licht eindelijk de sluier op voor een uitgebreide en kleurrijke blik op ‘Aladdin’ MVO

12 maart 2019

14u27 0 Film Disney laat eindelijk serieus in de kaarten kijken wat hun live action-productie van ‘Aladdin’ betreft. Het filmbedrijf gaf zopas de nieuwste trailer vrij.

In een nieuwe trailer, die meer dan twee minuten duurt, krijgen we een wervelend en kleurrijk spektakel te zien. Ook krijgen we een eerste voorproefje van het wereldberoemde liedje ‘A Whole New World’ én de magische kunsten van Will Smith als geest.

‘Aladdin’ zal vanaf 24 mei in de zalen te zien zijn.