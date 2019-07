TRAILER. Disney laat eerste magische beelden ‘Mulan’ los TDS

07 juli 2019

19u15

Bron: Disney 10

Disney is nog steeds druk in de weer met alle live-action remakes. Eerst was er ‘Dumbo’, ‘Aladdin’ en ‘The Lion King’, volgend jaar verschijnt ‘Mulan’. Disney heeft zopas de eerste beelden van de nieuwe prent voorgesteld. En het moet gezegd: de legende van ‘Mulan’ komt nu pas écht tot leven!