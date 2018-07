TRAILER. Cate Blanchett en Jack Black schitteren in 'The House With A Clock In Its Walls' TDS

05 juli 2018

12u01

Bron: Entertainment One 0

De nieuwe magische film 'The House With A Clock In Its Walls' van Amblin studio’s vertelt het verhaal van Lewis, die wanneer zijn ouders overlijden naar zijn oom Jonathan wordt gestuurd in een krakend oud huis met een mysterieuze tikkende klok. Er gebeuren de meest vreemde en onverwachte dingen waardoor Lewis er al snel achter komt dat er iets bijzonders aan de hand is met zijn oom, de vriendelijke buurvrouw Zimmerman en het huis, iets magisch! Lewis wordt meegenomen in de wereld van magie en bezweringen en probeert hiermee indruk te maken op zijn nieuwe schoolvriend, maar ervaart dat er duistere krachten meespelen. Samen met zijn oom en buurvrouw neemt Lewis het op tegen deze duistere krachten en zijn zij vastberaden de magische klok in het huis te stoppen voordat deze de wereld verwoest. 'The House With A Clock In Its Walls', vanaf 29 september in de bioscoop.