TRAILER. Brad Pitt en Leonardo DiCaprio staan oog in oog met Charles Manson in 'Once Upon A Time In Hollywood'

22 mei 2019

De nieuwste Tarantino-film wordt zonder twijfel een favoriet voor de Oscars. Met grote namen als Brad Pitt en Leonardo DiCaprio in de hoofdrol, kan het ook niet anders.

Het is het jaar 1969, vlak voor sekteleider Charles Manson beslist om zijn gruwelijke moorden te plegen. Slachtoffer Sharon Tate wordt gespeeld door Margot Robbie, die dit jaar al in aanmerking kwam voor een Oscar. DiCaprio speelt haar buurman, een voormalig groot acteur die de laatste tijd niet meer aan een job kan geraken. Hij wordt bijgestaan door zijn stuntman, Brad Pitt, die toevallig ook een goede vriend van hem is. Daarnaast zien we ook actrice Lena Dunham, bekend uit de serie ‘Girls’, als een volger van Manson. Een prent om naar uit te kijken, want de trailer op zich is al een feest voor het oog.