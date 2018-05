TRAILER: Bloedstollende horrorfilm ‘Hereditary’ wordt nu al griezeligste film van het jaar genoemd avh

14u30 0 Film Hou jullie vast, want de griezeligste horrorfilm van het jaar komt eraan. ‘Hereditary’ wordt door recensenten zelfs “The Exorcist van deze generatie” genoemd. In afwachting van de bioscooprelease in juni lanceert producent A24 nog een laatste angstaanjagende trailer.

Het Sundance Film Festival in het Amerikaanse Park City geldt als een van de belangrijkste graadmeters voor onafhankelijke films. ‘Hereditary’ ging er in januari in première en sindsdien gaan recensenten volledig los over de film. “The Exorcist van deze generatie”, luidt het zelfs.

100%

De eerste scores op ratingsites Rotten Tomatoes en IMDB doen alvast het allerbeste verhopen. Op Rotten Tomatoes krijgt ‘Hereditary’ voorlopig een 100%-score, uiterst zeldzaam. Op IMDB krijgt de film alvast een 7.4/10, wat ook uitzonderlijk hoog is voor een horrorfilm.

De film vertelt het verhaal van een gezin dat te maken krijgt met een sterfgeval in de familie. Naarmate ze dieper in hun verleden graven, beginnen de personages bang te worden van wat ze misschien geërfd kunnen hebben.

De jonge scenarist en regisseur Ai Aster heeft met zijn debuut dus meteen een absolute hit te pakken. Hij wist bovendien enkele topacteurs te strikken: Toni Collette (‘The Sixth Sense’, ‘Little Miss Sunshine’) speelt de hoofdrol naast Gabriel Byrne (‘The Usual Suspects’, ‘Miller’s Crossing’).

‘Hereditary’ verschijnt op 13 juni in de bisocoop.