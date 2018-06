TRAILER: bloedstollende eerste beelden van film over 'Bende van Nijvel' TDS

05 juni 2018

07u00 0 Film Het is nog wachten tot 10 oktober tot ‘Niet Schieten’ uitkomt, de film van Stijn Coninx over de Bende van Nijvel. Maar intussen heeft de regisseur z’n filmaffiche en trailer klaar. Bekijk hier de allereerste beelden.

‘Niet Schieten’ vertelt het levensverhaal van David Van de Steen. Hij raakte in 1985 zwaargewond bij de laatste moordpartij van de Bende in Aalst en zag hoe zijn ouders en zus werden gedood. De film begint bij die gebeurtenissen en loopt verder over een periode van meer dan 25 jaar. Jonas Van Geel vertolkt de rol van David, zijn grootvader wordt gespeeld door Jan Decleir. Ook Louis Talpe, Tom Van Dyck, Inge Paulussen, Lucas Van den Eynde en Ann Tuts staan op de aftiteling.

Op de poster zijn overigens vijf robotfoto’s te zien van Bendeleden, die in de jaren 80 bloedige roofovervallen pleegden op Delhaize-supermarkten. Daarbij vielen 28 doden.