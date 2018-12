TRAILER. Bekijk hier de spannende eerste beelden van Vlaamse oorlogsfilm ‘Torpedo’ TDS

10 december 2018

1943. Een bende Vlaamse rebellen krijgt een geheime opdracht. Ze moeten met een gekaapte Duitse U-Boot van Congo naar de Verenigde Staten varen met aan boord een cargo waarmee de geallieerden de oorlog wel eens zouden kunnen winnen. ‘Torpedo’ is de debuutfilm van Sven Huybrechts met in de belangrijkste hoofdrollen Koen De Bouw, Ella-June Henrard, Joren Seldeslachts, Gilles De Schryver, Bert Haelvoet, Stefan Perceval, Sven De Ridder, Robrecht Vanden Thoren en Vic De Wachter. De film verschijnt op 23 oktober 2019 in de zalen.