Topserie met Schoenaerts en De Niro geschrapt, met dank aan Weinstein

08u27 0 Photo News Matthias Schoenaerts op de filmpremière van 'La Fidele' op het filmfestival van Venetië, op 8 september van dit jaar. Film De kogel is door de kerk: de Amazon televisieserie van David O. Russell met Robert De Niro, Julianne Moore en onze landgenoot Matthias Schoenaerts wordt dan toch geschrapt. En dat is in grote mate te wijten aan het schandaal rond topproducer Harvey Weinstein.

Het bedrijf van Weinstein, The Weinstein Company, stond geboekt als coproducent voor de nog titelloze serie over de maffia, maar gezien de turbulentie rond Weinstein werd het steeds twijfelachtiger of de financiering ervan wel zou rond komen. Het prijskaartje van de serie is immers niet min: circa 160 miljoen dollar. En dat was volgens bronnen te veel om snel nog nieuwe geldschieters te vinden voor het project.

Nu ook een van de de grootste verdedigers van het project, Amazon Studios president Roy Price, op non-actief gezet is wegens aantijgingen van seksuele intimidatie, wordt de serie helemaal afgeblazen.

In een gezamenlijk persstatement zeggen David O. Russell, Robert De Niro en Julianne Moore dat ze de beslissing van Amazon ten volle respecteren in het licht van het recent nieuws. Matthias Schoenaerts heeft voorlopig nog niet officieel gereageerd.