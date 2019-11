Tom Van Avermaet draait nieuwe kortfilm met internationale sterren in Antwerpen Redactie

18 november 2019

16u24

Bron: BELGA 0 Film In Antwerpen zijn de opnames achter de rug van de nieuwe kortfilm ‘Hearts of Stone’ van de Oscar-genomineerde regisseur Tom Van Avermaet, die eerder al ‘Dood van een Schaduw’ maakte met Matthias Schoenaerts. De hoofdrollen worden vertolkt door de Zweedse actrice Noomi Rapace, die vooral bekend is van haar rol in ‘The Girl with the Dragon Tattoo’, en de Britse actrice Jessica Barden, die furore maakt in ‘The end of the f***ing World’.

De kortfilm gaat over Paula, een eenzame straatartieste die mensen als levend standbeeld entertaint. Ze verlangt naar een onmogelijke liefde met Agatha, de stenen sculptuur waarnaast ze elke dag te vinden is. Op een dag merkt ze dat haar stenen metgezellin vervangen is door een abstracte, moderne sculptuur. Na een verwoede zoektocht vindt ze Agatha te midden van een groep afgedankte, klassieke beelden. Bij een ondergaande zon wil Paula afscheid nemen van het eenzame beeld, hopend haar uit haar stenen slaap te wekken.

“Ik hou erg van verhalen van onmogelijke liefdes en vond het op een of andere manier logisch dat iemand die op dagelijkse basis probeert een kunstwerk te worden, een liefde zou ontwikkelen voor een echt standbeeld. Dit soort van onbereikbaar verlangen vind ik erg filmisch en de poëtische schemerzone tussen droom en realiteit die zo ontstaat, vond ik enorm passend om het hart van het verhaal te laten worden”, aldus Van Avermaet. Door de romantische symboliek in het verhaal en de setting van de film werd ervoor gekozen om de opnames te laten doorgaan in Antwerpen. Zo werd er gedraaid in het beeldenpark, het Middelheimmuseum en de gerenoveerde Handelsbeurs.