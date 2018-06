Tom Holland verklapt per ongeluk de titel van nieuwe Spiderman-film KD

26 juni 2018

11u00

Bron: Instagram 1 Film Tom Holland (22) doet het weer. De 'spoilerman' van Hollywood verklapte net de titel van zijn volgende film.

De huidige incarnatie van Spiderman staat naast zijn acteerprestaties en danskunsten vooral gekend voor zijn grote mond. Hoe hard hij het ook probeert, hij kan geen geheimen bewaren. Het is zo erg dat Marvel de acteur nooit alleen naar een interview stuurt zodat iemand hem op tijd de mond kan snoeren. Op sociale media is de acteur echter zo vrij als een vogel, met alle gevolgen van dien.

Sorry for no announcements, but I love you guys ♥️ Een foto die is geplaatst door null (@tomholland2013) op 24 jun 2018 om 02:39 CEST

"Ik wil me verontschuldigen omdat er dit weekend geen nieuwe onthullingen komen over Spider-Man 2", begint de acteur op Instagram. Om niet veel later - zich van niets bewust - de titel van de film te verraden. "Ik heb het nieuwe script en ben superenthousiast om het te lezen", lacht hij terwijl hij het script laat zien. 'Far From Home' staat overduidelijk op de eerste pagina. En zo kwam er toch een nieuwe onthulling over de film.

De spoiler komt in een lang rijtje van geheime info die Tom niet kon verzwijgen. Zo verklapte hij eerder al dat de nieuwe Spiderman-reeks een trilogie zal worden, toonde hij de filmposter van Avengers op Instagram en vertelde hij in geuren en kleuren de plot van 'Homecoming' op live-televisie, nog voor de film in de zalen was. Zijn fans doopten hem met goede reden 'Spoilerman'.