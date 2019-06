Tom Hardy keert terug voor ‘Venom 2' MVO

24 juni 2019

Acteur Tom Hardy (41) keert terug naar het Marvel-universum voor een vervolgfilm op Venom, een kwaadaardige kracht uit de 'Spider-Man'-strips.

Dat nieuws bevestigde ‘Venom 2'-producer Amy Pascal. “Eens je Tom hebt gezien als Venom, kan je je gewoon geen andere acteur meer in zijn schoenen voorstellen”, klinkt het.

Hoewel ‘Venom’ niet de beste reviews ontving van critici, was het algemene kijkpubliek wel erg enthousiast over de prent. Die leverde wereldwijd trouwens al 855 miljoen dollar op. Hardy zelf was enorm blij met zijn rol, en verklaarde in het verleden al dat hij met plezier naar de franchise zou terugkeren.

Pascal verklaarde ook dat het “best wel eens zou kunnen” dat Tom Holland, die voor Marvel Studio’s momenteel de rol van Spider-Man vertolkt, zijn opwachting zal maken in ‘Venom 2'. “Je weet maar nooit”, zegt ze. “Het is een groot universum en we hebben fijne samenwerkingen met alle acteurs die eraan meedoen. We hebben grote plannen voor Tom Holland.”