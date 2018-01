Tom Hanks krijgt hoofdrol in filmbiografie over hartverwarmende vriendschap MVO

30 januari 2018

07u00 0 Film Tom Hanks speelt de rol van Mister Rogers in de filmbiografie 'You Are My Friend'. Tom Hanks kruipt in de huid van de iconische Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Fred Rogers, de maker van de kleuterserie Mister Rogers' Neighborhood die vijftig jaar geleden begon.

De opnames van de film van regisseur Marielle Heller beginnen in het najaar, meldt Variety. De biografische film volgt op de documentaire Won't You Be My Neighbor van regisseur Morgan Neville die deze maand op het Sundance Film Festival in première ging en in juni in de Amerikaanse bioscopen draait.

'You Are My Friend' is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over de vriendschap tussen Rogers en de aanvankelijk cynische journalist Tom Junod die een andere kijk op het leven ontwikkelt tijdens zijn gesprekken met Rogers.

.