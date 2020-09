Tom Hanks financierde bepaalde scènes in ‘Forrest Gump’ zelf JVE

24 september 2020

08u45

Bron: ANP 0 Film Acteur Tom Hanks (64) heeft bepaalde scènes in de film ‘Forrest Gump’ zelf betaald. De hoofdrolspeler vertelde dat hij samen met regisseur Robert Zemeckis (68) instond voor de productiekosten van enkele filmscènes.

Hanks bekende in een video van ‘In Depth' met journalist Graham Bensinger dat hij destijds wel eens in de eigen zak heeft getast voor de productie van ‘Forrest Gump’ uit 1994. Producent Paramount deelde mee dat het te veel geld zou kosten om de scène te draaien waarin Forrest door het land rent. Daarop besloten Hanks en Zemeckis zelf te investeren.

Het idee kwam van regisseur Zemeckis. “Hij zei me dat dit x-aantal dollars zou kosten. Het was niet goedkoop”, geeft Hanks toe. “Maar ik ging akkoord. Zemeckis zei: ‘Jij en ik gaan dat bedrag delen en dan geven we het terug aan Paramount.” Het duo vroeg als beloning iets meer van de inkomsten aan Paramount, wat ook effectief gebeurde. De twee zouden ook nog een andere scène - welke is niet bekend - medegefinanceerd hebben.

