Tom en Jerry krijgen een live action-remake

16 oktober 2018

11u52

Bron: Warner 8 Film Na Disney heeft ook Warner Bros het succes van de live action-remakes ontdekt. Het bedrijf zet in op een verfilming van de geliefde figuren Tom en Jerry.

De live action-remake wordt geregisseerd door Tim Story, die eerder ‘Fantastic Four’ op het grote scherm bracht. Stemacteurs komen aan de nieuwe film, die eind 2020 in de zalen verwacht wordt, niet te pas. De kat en muis blijven ‘stomme’ figuren, net zoals dat in de originele reeks het geval was.

‘Tom & Jerry’ werd in 1940 ontworpen door William Hanna en Joseph Barbara. De animatiereeks heeft meerdere prijzen op haar palmares staan, waaronder enkele Oscars voor ‘Beste Korte Animatiefilm’.

