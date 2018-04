Tom Cruise: "Twaalf uur per dag bij de fysiotherapeut" SD

Waar veel acteurs een stuntman inhuren om de gevaarlijke stunts in een film te doen, doet Tom Cruise (55) dat werk al jaren zelf. En niet zonder gevolgen. De acteur brak vorig jaar tijdens de opnames van 'Mission: Impossible - Fallout' in Londen zijn enkel en moest daarna snel herstellen om het opnameschema weer te hervatten. Dit vertelde Tom tijdens Cinemacon deze week.

"Ik zat bijna twaalf uur per dag, zeven dagen per week, bij de fysiotherapeut om mijn enkel beter te maken. Zes weken later moesten we weer filmen en twaalf weken later moest ik weer kunnen sprinten. Dus dat waren zeer pittige dagen. De artsen waren er niet eens zeker van dat ik binnen negen maanden weer kon rennen, maar ik zei: het is wat het is en ik ga dit doen," aldus Tom.

In de schaarse vrije tijd die hij had, las de acteur veel boeken en keek hij films. "Ik had het dat ik het drukker had tijdens mijn herstel, dan op de filmset." Cruise brak zijn enkel nadat hij een sprong van het ene gebouw naar het andere moest maken, maar onfortuinlijk tegen een muur knalde. "Ik voelde meteen dat het foute boel was, maar wilde de opnames afmaken. Daarom kroop ik omhoog en deed net alsof er niets aan de hand was. Zodra alles erop stond, zei ik dat ik naar het ziekenhuis moest en kon de rest van de crew vakantieplannen gaan maken omdat we de opnames door mij tijdelijk moesten staken."

