Tom Cruise strikt Jon Hamm en Ed Harris voor nieuwe 'Top Gun'

23 augustus 2018

08u35

Tom Cruise heeft Jon Hamm en Ed Harris gestrikt voor 'Top Gun: Maverick'. Ook de zoon van Bill Pullman, Lewis, heeft een rol in de sequel van de filmhit uit 1986.

Waar de film precies over gaat, is nog geheim. Wel is duidelijk dat Cruise, die 'Top Gun: Maverick' ook produceert, zijn rol van Pete Mitchell weer oppakt. Pete is in de nieuwe film een instructeur in de Top Gun-school uit het origineel, en neemt de zoon van zijn maatje Goose onder zijn hoede. Deze Bradley wordt gespeeld door Miles Teller.

Eerder werd al bekend dat ook Val Kilmer, Glen Powell en Jennifer Connely te zien zijn in de film. Van bijna niemand is bekend welke rol ze gaan spelen in de nieuwe prent, die in de zomer van 2019 uit moet komen.