Tom Cruise kruipt na 34 jaar terug in cockpit voor nieuwe ‘Top Gun: Maverick’ LV

16 december 2019

16u58 28 Film Tom Cruise (57) keert na 34 jaar terug als zijn personage Pete ‘Maverick’ Mitchell in ‘Top Gun: Maverick’. De film werd eerder dit jaar aangekondigd, maar krijgt nu ook een poster en spectaculaire trailer.

In de nieuwe film draagt Maverick de fakkel over en traint hij ‘Top Gun’-afgestudeerden voor een speciale missie. Daarbij ontmoet hij Bradley ‘Rooster’ Bradshaw, de zoon van Maverick’s overleden vriend Goose. Met een onzekere toekomst en een bewogen verleden, moet hij zijn diepste angsten trotseren. Degenen die worden uitgekozen om mee te vliegen met de speciale missie, moeten tenslotte de ultieme opoffering brengen.

De originele ‘Top Gun’-film verscheen in 1986 met een piepjonge Tom Cruise (hij was toen amper 23 jaar, nvdr.) in de hoofdrol. Daarin zien we zijn personage Maverick die een opleiding volgt als gevechtspiloot. Zijn roekeloze attitude zorgt voor spanning, want de jonge knaap wil de beste zijn. Niet alleen dat, hij vecht ook voor de aandacht van vlieginstructrice Charlotte.

‘Top Gun: Maverick’ is vanaf 15 juli 2020 in de bioscoop.