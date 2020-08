Tom Cruise is kieskeurig tijdens filmopnames: “Hij wil geen loopscènes met andere acteurs doen” BDB

Bron: Page Six/ANP 0 Film Tom Cruise (58) rent liever alleen tijdens filmopnames omdat niemand z’n tempo kan bijhouden. Dat heeft actrice Annabelle Wallis (35) verteld aan The Hollywood Reporter. De twee waren samen te zien in de reboot van ‘The Mummy’ in 2017.

Uiteindelijk maakte Cruise - die al z’n stuntwerk zelf doet - toch een uitzondering voor z’n tegenspeelster. “‘Niemand loopt naast mij’, zei hij initieel. Waarop ik antwoordde dat ik echt heel goed kan hardlopen”, zegt Wallis. “Omdat hij me niet geloofde, zorgde ik ervoor dat hij me in actie zag op een loopband. Daarna veranderde hij van mening en heeft hij nog allerlei loopscènes aan het script toegevoegd. Ik voelde me echt vereerd. Het was beter dan een Oscar winnen. (lacht)”

Momenteel is Cruise opnieuw de stuntman aan het uithangen op de set van ‘Mission: Impossible 7'. Al lopen de opnames van die film niet van een leien dakje. Afgelopen week vatte de motor van een stuntman vuur en raakte de set beschadigd. Hierdoor loopt de release van de actieprent opnieuw vertraging op. In februari werd het filmen van het zevende deel - dat in Venetië plaatsvond - al stilgelegd omdat de coronacrisis toen net zwaar toesloeg in Italië. Volgens The Sun zou Cruise “zwaar gefrustreerd” zijn omdat alles zo traag vooruitgaat.

