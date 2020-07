Toch nog een blockbuster deze zomer: ‘Greenland’ met Gerard Butler verschijnt op 29 juli MVO

08 juli 2020

16u02 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Film We krijgen toch nog een blockbuster voorgeschoteld deze zomer. De rampenfilm ‘Greenland’, met Gerard Butler in de hoofdrol, verschijnt vanaf 29 juli in onze zalen. Dat maakte The Searchers vandaag bekend.

Wanneer een naderende wereldwijde catastrofe de mensheid dreigt te vernietigen heeft John Garty (Gerard Butler) slechts vier dagen tijd om zijn gezin in veiligheid te brengen. Terwijl de klok genadeloos tikt en de maatschappij wanhopig vervalt in chaos moet hij alles uit de kast halen om zijn familie van New York naar een geheime militaire bunker in Groenland te brengen.