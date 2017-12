Titanic nu ook officieel een van de waardevolste films ooit DBJ

20u14

Bron: ANP 1 Titanic Leonardo DiCaprio en Kate Winslet Film De twintig jaar oude filmklassieker Titanic is een van de 25 films die woensdag zijn toegevoegd aan het nationale film-erfgoed van de Verenigde Staten, het zogenoemde National Film Registry.

In dit register komen films te staan die als cultureel, historisch of esthetisch waardevol worden beschouwd. Naast Titanic werden onder andere ook 'Superman', 'The Goonies', 'Memento' en 'Spartacus' aan het filmerfgoed van het Library of Congress toegevoegd. In totaal staan nu 725 Amerikaanse films uit de periode 1905-2000 in de erfgoedlijst.

Titanic vertelt over de liefde tussen een eenvoudige immigrant (Leonardo DiCaprio) en een uitgehuwelijkt meisje van stand (Kate Winslet) tijdens de rampzalige eerste tocht van de de boot in april 1912. Het tweede deel van de film bestaat uit een reconstructie van de botsing met de ijsberg en het zinken van het schip.

De film sleepte in 1998 het recordaantal van elf Oscars in de wacht. Ook op het gebied van inkomsten was het filmepos van regisseur James Cameron uiterst succesvol. Met 2,17 miljard dollar tot nu toe is het de tweede film ooit, na Avatar (2,78 miljard), die meer dan twee miljard dollar in het laatje bracht.