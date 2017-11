Titanic doet bioscopen weer volstromen MVO

06u18 0 ANP Kippa Film Sinds kort is 'Titanic' weer te zien in de Amerikaanse bioscoopzalen. Een week lang zal de klassieker nog te bekijken zijn in 87 zalen, ter ere van zijn 20-jarig bestaan.

De film, onder regie van James Cameron en met een jonge Kate Winslet en Leonardo DiCaprio in de hoofdrol, blijft tot de verbeelding spreken. Hoe tragisch ook het verhaal, het blijf een prent die menig fan tot tien keer toe heeft gezien.

Ook in 2012 mocht 'Titanic' al eens terug de zalen in varen, omdat het toen precies 100 jaar geleden was dat de ramp plaatsvond. Toen was de film voor het eerst in 3D te zien.

Het is duidelijk: we'll never let go, Jack. Logisich dus dat de film ondertussen al meer dan 2 miljard opbracht.

belga Kate Winslet en Leonardo DiCaprio in 'Titanic'.