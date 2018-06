Tinne Oltmans is de Vlaamse stem van 'De Kleine Heks' SD

22 juni 2018

14u55 0 Film Tinne Oltmans (25) is deze zomer te horen als een heks. De actrice geeft haar stem aan het hoofdpersonage van de nieuwe familiefilm 'De Kleine Heks'. Sven De Ridder (43) spreekt de stem van haar raaf Abraxas in. De familiefilm is gebaseerd op de wereldwijde bestseller 'Die Kleine Hexe' van Otfried Preuβler uit 1957.

Het boek werd in 47 talen vertaald en kreeg in 1958 de Duitse Jeugdliteratuurprijs. Het verhaal gaat over een heks die diep in het bos samenwoont met haar raaf Abraxas en vastberaden is om de allerbeste heks te worden. Helaas is ze pas 127 jaar oud en dat is nog heel jong voor een heks. Daarom mag ze niet meedoen aan de heksenbijeenkomst op de Bloksberg, maar ze gaat stiekem tóch. Ze wordt echter betrapt en krijgt als straf alle spreuken van het grote magische boek te leren in slechts één jaar. Lukt het de kleine heks alle toverspreuken te onthouden en iedereen in het bos te overtuigen dat ze de állerbeste is?

'De Kleine Heks' verschijnt vanaf 25 juli in de bioscoop.