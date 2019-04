Tinne Oltmans en Tatyana Beloy krijgen rol in populaire Nederlandse film ‘MISFIT’ MVO

19 april 2019

13u28 5 Film Er komt een vervolg op de succesvolle Nederlandse film ‘MISFIT’. Dit hebben producenten NewBe en Splendid Film vandaag bekendgemaakt. De film behoorde in 2017 tot een van de meest succesvolle Nederlandse bioscoopreleases met 260.000 bezoekers in de Benelux, won onder andere een ‘The Best Social Media Award’, was weken trending op Netflix en er draait inmiddels een remake in de Duitse bioscopen.

De hoofdrol wordt opnieuw gespeeld door de populaire Djamila, bekend van het YouTube kanaal MeisjeDjamila. Zij is met meer dan 1 miljoen abonnees de grootste Nederlandstalige vrouwelijke YouTuber. Naast het spelen van de hoofdrol wordt ook haar muziek in de film verwerkt. Overige rollen zijn weer weggelegd voor Donny Roelvink, Niek Roozen, Gio Latooy, Défano Holwijn, Jill Schirnhofer, Eddy Zoëy, Bente Fokkens, Jolijn Henneman en Fenna Ramos. Nieuwe gezichten zijn Sem van Dijk, Hanwe, Jeremy Frieser, Tinne Oltmans, Tatyana Beloy en Jan Kooijman.

Nadat Julia (Djamila) is teruggekomen uit Amerika voor het nieuwe schooljaar mag ze samen met Nick (Niek Roozen) meedoen aan een grote landelijke muziekwedstrijd: een droom die uitkomt. Maar wanneer Nick onverwacht van school switcht wordt hij helemaal ingepakt door multitalent Babette (Tinne Oltmans), die hem zelfs overtuigt om samen met haar een nummer op te nemen. Om Nick terug te halen én de Battle of the Schools te winnen zit er niks anders voor Julia en haar Misfit-squad op dan samen te werken met hun eeuwige rivalen: de VIP squad!

De film wordt geregisseerd door Erwin van den Eshof, de opnamen zijn vandaag gestart en vinden o.a. plaats in Amsterdam en Lisse. De film wordt geproduceerd door NewBe in coproductie met Splendid Film, dat tevens de distributie in de Benelux verzorgt.

Via het YouTube-kanaal ​MISFITdefilm​ kan iedereen op de hoogte blijven. ‘MISFIT’ draait vanaf woensdag 25 september in de Nederlandse bioscopen, de Belgische bioscopen volgen eind oktober.