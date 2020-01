Timothee Chalamet vertolkt jonge Bob Dylan in nieuwe film LV

07 januari 2020

09u50 1 Film Acteur Timothee Chalamet (24) gaat de jonge Bob Dylan spelen in een nieuwe film van ‘Ford v Ferrari’-regisseur James Mangold. De onderhandelingen met Chalamet zijn momenteel gaande, schrijft Deadline.

Chalamet speelt Dylan in de periode dat die op het punt staat door te breken als folkzanger, maar tot schrik van zijn fans zijn akoestische gitaar inruilt voor een elektrische gitaar en een versterker.

Chalamet kreeg lovende kritieken voor zijn rol in ‘Little Women’. Dit jaar maakt hij zijn theaterdebuut in Londen en hij zal vermoedelijk pas daarna, eind mei, beginnen met de opnames van de nieuwe film. Het is niet duidelijk of de acteur ook Dylan’s beroemde liedjes gaat zingen. Wel zou hij al gitaarlessen aan het nemen zijn.

De 78-jarige Dylan werkt zelf als uitvoerend producent actief mee aan de film, die nog geen officiële titel heeft, maar wel een werktitel: Going Electric. Voor regisseur Mangold is het de tweede film over een iconische muzikant, na zijn Johnny Cash-film ‘Walk The Line’.