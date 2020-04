Timothée Chalamet en Armie Hammer tekenen voor vervolg op ‘Call Me By Your Name’ TDS

05 april 2020

07u54

Bron: ANP 0 Celebrities Timothée Chalamet (24) en Armie Hammer (33) doen allebei mee met het vervolg van ‘Call Me By Your Name’. Dat meldt Attitude Magazine. De hoofdrolspelers van de Oscar-winnende film hebben zich gevoegd bij het tweede deel en zullen opnieuw de rollen van Elio en Oliver op zich nemen. Opnieuw komt de regie in handen van Luca Guadagnino.

Er bestond eerder twijfel of er wel een vervolgfilm gemaakt zou worden. “Er zijn wat vage gesprekken over geweest”, zei Armie vorig jaar tegen Vulture. “Maar uiteindelijk begon ik te beseffen dat de eerste film zo speciaal was voor iedereen die erbij betrokken was, en dat iedereen die gekeken heeft echt geraakt werd. Het voelde als de perfecte combinatie van zoveel verschillende dingen, dat als we een tweede zouden maken, we ons nu al kunnen opmaken voor een teleurstelling. Ik denk niet dat de eerste film te evenaren is.”

Toch komt er dus een vervolg. De nieuwe film zal zich afspelen in Berlijn in 1989, als een aids-crisis door de Duitse hoofdstad waart. De eerste film vertelt over de zomerliefde die een Amerikaanse student en de tienerzoon van zijn professor beleven in Italië in de zomer van 1983.