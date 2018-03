Timothée Chalamet en Armie Hammer keren terug in 'Call me by your name 2' MVO

09 maart 2018

De twee hoofdrolspelers uit de film 'Call me by your name', Timothée Chalamet en Armie Hammer, keren vrijwel zeker terug in het vervolg op de hit. Dat heeft regisseur Luca Guadagnino gemeld.

De tweede film zal zich naar verwachting zo'n vijf of zes jaar na het origineel gaan afspelen. Eerder vertelde Guadagnino al dat de angst voor aids een prominente rol in het verhaal zal krijgen.

'Call me by your name' vertelt over de zomerliefde die een Amerikaanse student (Armie Hammer) en de tienerzoon van zijn professor (Timothée Chalamet) beleven in Italië in de zomer van 1983. De laatste veertig pagina's van het boek, waarin wordt verteld hoe het verder gaat met het stel, Oliver en Elio, heeft regisseur Guadagnino weggelaten uit de eerste film. Dit moet de basis vormen voor de sequel.

'Before Sunrise'

Als het aan regisseur Guadagnino ligt, wordt 'Call me by your name' een soort 'Before Sunrise'-achtige kroniek die het leven van de twee personages volgt. Regisseur Richard Linklater maakte tot nu toe twee vervolgen op zijn film uit 1995 waarin de twee hoofdpersonen, die elkaar toevallig in een trein ontmoeten, gedurende meerdere decennia worden gevolgd.

De film werd genomineerd voor vier Oscars, waarvan er eentje werd verzilverd.