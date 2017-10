Time roemt Adil El Arbi als de "Spielberg van Molenbeek" Karen Van Eyken

23u22

Bron: Time 126 photo_news Film Het gerenommeerde magazine 'Time' haalt de loftrompet boven voor Adil El Arbi. Het blad neemt de Belgische regisseur op in de prestigieuze reeks 'next generation leaders'.

Time is ervan overtuigd dat El Arbi (29) een belangrijke rol zal spelen in de cinema van de toekomst. En in Hollywood. Het blad prijst de Belg met Marokkaanse roots als de "Spielberg van Molenbeek".

El Arbi was altijd een buitenbeentje op school, net zoals zijn vriend en medestudent Bilall Fallah. Samen zijn ze films gaan maken geïnspireerd op hun Belgisch-Marokkaanse achtergrond. Daar ligt de kiem van hun succes volgens Time.

Met hun film 'Black', opgenomen in Molenbeek, wisten ze internationale aandacht te trekken. Hollywood klopte vervolgens aan de deur.

"Ook al is 'Black' een harde film over bendes, toch is hij vrij toegankelijk door de manier waarop het verhaal wordt verteld"; legt El Arbi uit in een filmpje op de website van Time.

