Tim Burton bezoekt tentoonstelling 'The World of Tim Burton' in C-Mine

28 september 2018

15u13

Bron: Belga 0 Film De internationale tentoonstelling 'The World of Tim Burton' lokte sinds 15 augustus al meer dan 25.000 bezoekers naar de Genkse C-Mine. Tim Burton (60) bracht vrijdag zelf een bezoek aan de expositie, die bezoekers een kijk geeft op het werk van de Amerikaanse regisseur.

De Amerikaanse regisseur bracht er een bezoek aan de tentoonstelling en hij zal de screening van twee van zijn favoriete films op het Tim Burton Film Festival bijwonen, dat plaatsvindt in het cinemacomplex Euroscoop op de site van C-Mine.

Na steden als New York, Parijs, Tokio, São Paulo en Praag is de oude mijnsite in Genk de volgende locatie voor de tentoonstelling. "Het is een prachtig gebouw. De mijn en de torens werden niet afgebroken, maar er werd iets artistieks van gemaakt", vertelt Burton. "Ook het artwork ziet er geweldig uit."

'The World of Tim Burton' presenteert meer dan 400 werken, waarbij de karakters en werelden in de verbeeldingswereld van Burton centraal staan. "De tentoonstelling toont het proces van de werken, hoe iets in je hoofd verandert naar iets anders. Een film, muziek of tekeningen, dat maakt niet echt uit", legt Burton uit. "Het is een heel opwindende maar surreële ervaring om alles te tonen. Het voelt als een soort 'out of body'-ervaring."

Tim Burton, naast regisseur ook tekenaar en producent, wordt internationaal geprezen voor filmklassiekers als 'Edward Scissorhands', 'The Nightmare Before Christmas' en 'Charlie and the Chocolate Factory'.

'The World of Tim Burton' ging in 2014 in première en wordt gecureerd door Jenny He. In de expo kunnen bezoekers nog tot 28 november tekeningen, schilderijen, foto's, geanimeerde stop-motion poppen, maquettes, films en sculpturale installaties aanschouwen.