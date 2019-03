Tieneridool Noah Centineo wordt superheld in nieuwe actiefilm KD

22 maart 2019

14u18

Bron: EW 0 Film Noah Centineo (22) heeft een nieuwe rol te pakken. Dat meldt Entertainment Weekly. De ‘To All The Boys I’ve Loved Before’-acteur zou de titelrol mogen vertolken in een nieuwe ‘He-Man’-film.

‘He-Man’ is een superheld uit een bekende stripreeks uit de jaren ‘80. Er bestaan al verschillende series over de held die oorspronkelijk het levenslicht zag als speelgoedpoppetje. In 1987 kwam de eerste bioscoopfilm over ‘He-Man’ uit. Het personage werd toen gespeeld door Dolph Lundgren. De acteur zal nu vervangen worden door Noah Centineo.