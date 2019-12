Tien maanden na ‘Leaving Neverland’ blikt regisseur terug: “Verbaasd door de stortvloed aan bedreigingen” SDE

29 december 2019

10u29

Bron: The Guardian 1 Film Tien maanden geleden bracht regisseur Dan Reed (55) ‘Leaving Neverland’ uit. Daarin vertellen twee mannen, Wade Robson (37) en James Safechuck (41), hoe ze als kind jarenlang door Michael Jackson seksueel werden misbruikt. De documentaire veroorzaakte een ware schokgolf in de hele wereld. In The Guardian blikt Dan Reed terug.

Dan Reed vermoedde tien maanden geleden wel dat zijn nieuwe documentaire, ‘Leaving Neverland’, wat teweeg zou brengen. Want twee mannen die vertellen hoe ze jarenlang als kind door The King of Pop misbruikt zijn, da’s natuurlijk niet niks. Maar in The Guardian vertelt de regisseur dat hij niet echt verwacht had dat Jacksons fans en familie achter hém en zijn twee getuigen aan zouden komen. En dat deden ze massaal.

Reed werd door duizenden mensen een bedrieger genoemd, een slechte journalist, een leugenaar. Iemand die het verdiende om te sterven. Maar de regisseur laat zich niet van de wijs brengen. “Ik wil niet verveeld klinken, maar ik heb ongewenste aandacht gekregen van mensen waar ik een stuk banger voor ben dan die Jackson-fans: mensen uit de criminele onderwereld en terroristische organisaties.” Ook over hem maakte Reed documentaires. Toch geeft hij toe dat hij “verbaasd was over hoe onophoudelijk de stortvloed aan misbruik was.”

Tijdverspilling

Toen Reed een lezing gaf op een festival in Edinburgh, protesteerden de fans van Michael Jackson buiten. “Met borden waarop stond ‘MJ onschuldig’, de gebruikelijke dingen.” Op een dag parkeerden ze zelfs een busje voor zijn kantoorgebouw en speelden ze de hele dag luid nummers van Michael Jackson. “Ik was er toen niet eens, dus het was een beetje tijdverspilling”, haalt Reed de schouders op. “Ik ontdekte het pas toen ik het filmpje dat ze ervan gemaakt hadden op Twitter zag." Toch kan de regisseur de reacties ergens wel begrijpen. “Van zodra de documentaire werd aangekondigd, begonnen mensen de slachtoffers aan te vechten, zonder zelfs maar te weten wie ze waren. Het was een pure reflex: deze jongens zijn leugenaars. En je kan hen niet uitdagen met feiten, want voor hen draait dit puur om geloof. Elke betwisting van dat geloof is godslastering.” Reed voegt eraan toe dat de familie van Jackson nooit kritiek op feiten gegeven heeft. “Ze zeggen gewoon: ‘Onze broer was een geweldige kerel’.”

Geloofwaardig

Vanwege alle bagger die hij over zich heen krijgt - de doodsbedreigingen en de verwensingen - kijkt hij niet meer naar zijn vermeldingen op Twitter. Ook Robson en Safechuck blijven ver weg van sociale media, zegt Reed. “Het geeft hen een gevoel van kalmte. Ik verbaas me erover hoe sereen ze hierbij gebleven zijn. Maar ik denk dat de film hen goed gedaan heeft: ze hebben het gevoel dat hun verhaal verteld is en in het publieke debat is opgenomen. Ik denk dat de mensen die de documentaire gezien hebben, hen heel geloofwaardig vonden.”

Of Reed het moeilijk vindt om naar muziek van Jackson op de radio te luisteren? De regisseur moet lachen. “Weet je, als kind luisterde ik niet naar popmuziek, dus ik ben nooit erg goed geweest in het herkennen van zijn muziek. Tot halfweg de documentaire wist ik niet eens dat ‘Billie Jean’ van Michael Jackson was.” En hij besluit: “Het gaat me niet om het ‘cancellen’ van Jackson. Maar ik denk dat mensen moeten weten dat hij - soms - een monster was tegen kinderen.”