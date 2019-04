Tickets voor ‘Avengers: Endgame’ worden verkocht aan woekerprijzen van bijna 10.000 dollar het stuk MVO

05 april 2019

17u40 6 Film In Amerika is de voorverkoop van de bioscooptickets voor ‘Avengers: Endgame’ al achter de rug. De laatste film in de Marvel-reeks lokt enorm veel bezoekers, waardoor de zalen in een mum van tijd uitverkocht waren. Tickets voor de eerste speeldagen van de film worden nu online verkocht aan hallucinante prijzen.

De tickets zijn zo in trek dat ze online worden doorverkocht aan veel hogere tarieven. Zo worden ze in bepaalde staten verkocht aan 500 dollar (zo'n 445 euro) per ticket, maar er zijn ook tickets die je enkel voor 1.000 dollar (zo’n 891 euro) kan krijgen. Dat hangt allemaal af van de speeldatum van de film. De tickets voor de premièredag zijn het meest gegeerd, en dus ook het meeste waard.

De prijzen voor zulke tickets zijn werkelijk hallucinant. De hebbedingen staan te koop voor meer dan 9.000 dollar (8.024 euro) per duoticket. Zelfs ticketjes die pas een week na de release geldig zijn, worden aan dergelijke prijzen van de hand gedaan.

Het lijkt dat er inderdaad ook een markt voor is, want verschillende dure tickets werden al verkocht, of ontvingen een bod op eBay. Het handeltje brengt fans die wel al in het bezit zijn van een ticket op wilde ideeën. “Wacht, 9.000 dollar voor een ticket? Voor dat geld wacht ik nog wel een week om te gaan kijken! Ik zet mijn ticket ook te koop.”

Andere fans zijn dan weer sceptisch over de hele zaak. “Voor dat geld wil ik dat Robert Downey Jr. naast mij in de cinemazaal komt zitten, mij uitleg geeft bij de gebeurtenissen en af en toe mijn popcorn steelt”, klinkt het grappend op Twitter.

For that I want Robert Downey Jr. to watch the movie with me, whispering cheeky spoilers and occasionally stealing my popcorn. Tyler James(@ TJOmega) link