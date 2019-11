Thunderdome-film toont 'fenomeen' rond Aussies en Air Max TMA

10 november 2019

08u55

Bron: BuzzE 0 Film Een van de grootste muziekculturen van Nederland, de dancemuziek, heeft vanaf dinsdag een eigen film. Thunderdome Never Dies laat volgens ID&T-oprichter Duncan Stutterheim "een internationaal fenomeen" zien die zijn oorsprong vindt bij onze noorderburen.

In de tachtig minuten durende film wordt teruggeblikt op het begin van de dancemuziek. "Dance is echt onderdeel van onze cultuur. De muziek is in de afgelopen 27 jaar wereldwijd een succes geworden, maar komt van origine uit Nederland. Hier is alles ontstaan", zegt Stutterheim, die jarenlang mede het hardcorefeest Thunderdome organiseerde. "Dat daar een film over gemaakt is, vind ik heel bijzonder. Ik kan niet wachten om het resultaat te zien."

Stutterheim blikt in de film samen met mede-oprichter van ID&T Irfan van Ewijk en Mysteryland-initiatiefnemer Sander Groet terug op de geboorte van Thunderdome. In 1992 vond het dance-event voor het eerst plaats in Thialf in Heerenveen. Daarmee vond hardcore zijn weg naar het grote publiek en het groeide dan ook al snel uit tot het bekendste hardcore-evenement van Europa. Eind oktober reisden zo'n 50.000 mensen uit ruim 45 landen nog af naar Utrecht voor de Thunderdome-editie Ode aan de Gabber.

Hoogtijdagen

Hoe het komt dat hardcore zo'n populair genre blijft? "Ik denk dat het een manier is om een beetje te kunnen schoppen tegen het gevestigde. Daar zijn sommige jonge mensen toch naar op zoek. Dus er komen steeds nieuwe fans bij", aldus Duncan.

Maar de hoogtijdagen van hardcore en gabbers zijn wel geweest, denkt hij. De populariteit van de muziek in de jaren 90 komt niet meer terug. "Hardcore was in die tijd gewoon te horen op de radio. Maar die hits halen de radio nu niet meer. Zo mainstream als toen zal het niet meer worden." Maar dat is volgens de voormalig evenementenorganisator misschien ook maar beter. "Als het te commercieel wordt, verliest het ook z'n charme."