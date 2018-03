The Weinstein Company gered van faillissement (en het bestuur bestaat nu uit vrouwen) DBJ

Film Delen van de in problemen geraakte filmproductiemaatschappij The Weinstein Company gaan over naar een groep investeerders onder leiding van Maria Contreras-Sweet. De deal zorgt er voor dat het bedrijf geen faillissement hoeft aan te vragen. Naar verluidt is met de overeenkomst een bedrag van 500 miljoen dollar gemoeid, inclusief schuld van circa 225 miljoen dollar.

De onderneming had zichzelf te koop gezet nadat Harvey Weinstein, een van de oprichters, in opspraak was geraakt door seksueel wangedrag. Hij werd vorig jaar door een reeks actrices beschuldigd van onder meer verkrachting en aanranding. Hij werd door zijn broer Bob en de rest van het bestuur in oktober ontslagen.

Contreras-Sweet deed onder meer beloftes op het gebied van banen. Daarnaast zal de meerderheid van het bestuur uit vrouwen gaan bestaan. Ook wordt een fonds in het leven geroepen voor slachtoffers van seksueel misbruik. Hier wordt naar verluidt 80 miljoen tot 90 miljoen dollar in gestopt.