The Rock wil niet verbroederen met 'Fast & Furious'-collega Tyrese Gibson

16 juli 2018

08u47

Na hun ruzie afgelopen najaar hoeft Dwayne 'The Rock' Johnson niet meer te spreken met zijn 'Fast & Furious'-collega Tyrese Gibson. Dat liet de acteur weten tijdens een radio-interview waarin luisteraars vragen mochten stellen.

Een fan wilde weten of hij nog met Tyrese had gesproken sinds hun via social media uitgevochten vete. Dwayne antwoordde dat hij daar geen behoefte aan heeft. Wel liet hij weten dat hij de ruzie betreurt. "Die kwestie met Tyrese, dat was best teleurstellend, want we zijn heel lang vrienden geweest", aldus The Rock. "Voor mij moet ruzie altijd van twee kanten komen, maar dit was vrijwel eenrichtingsverkeer waarbij hij zijn mening uitte op social media. Ik begrijp dat er privézaken speelden bij hem. Maar nee, we hebben niet meer gesproken en ik zou niet weten waarom we dat nog zouden doen."

De ruzie tussen de twee oud-collega's begon toen Tyrese boos reageerde op het uitstel van de volgende 'Fast And Furious'-film. Hij gaf Dwayne daar de schuld van, omdat die werkt aan een spin-off met Jason Statham die nu eerst wordt uitgebracht. De twee wisselden wat beledigende posts uit, waarna Tyrese dreigde de filmfranchise te verlaten als Dwayne mocht blijven. Het is overigens niet duidelijk of die überhaupt plannen had om terug te keren in de negende film.