The Notebook wordt een musical IB

04 januari 2019

04u00

Bron: ANP/BuzzE 0 Film Een van de meest romantische films ooit gaat het theater in op Broadway. The Notebook wordt een musical. Dat maakten de producenten van de Broadway-productie vandaag bekend.

Een van de producenten is Nicholas Sparks, die The Notebook in 1996 schreef. "Ik vind het geweldig om samen te werken met Bekah en Ingrid en The Notebook op Broadway te brengen", zei de auteur over toneelschrijver Bekah Brunstetter en Ingrid Michaelson, die de muziek voor haar rekening neemt. "Ze zijn onwijs getalenteerd en overduidelijk is dit een verhaal dat me dierbaar is."

Het verhaal over de liefde van Noah en Allie werd in 2004 verfilmd met Ryan Gosling en Rachel McAdams in de hoofdrollen. De film won onder meer de MTV Movie Award voor beste filmkus.

Wanneer de musical The Notebook te zien is, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wie de hoofdrollen dit keer gaan vertolken.