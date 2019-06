Tessa Thompson: “Ik hoop dat mijn rol in ‘Men In Black’ filmmakers aanzet om vaker voor vrouwelijke hoofdrollen te kiezen” MVO

13 juni 2019

13u17 0 Film Actrice Tessa Thompson (35) vertelde in een interview hoe belangrijk ze het vindt om vrouwelijke hoofdrollen in blockbusters te zien. Zelfs speelt ze mee in ‘Men In Black: International’, en ze hoopt op die manier filmmakers te inspireren om meer vrouwelijke hoofdrollen te casten.

Samen met Chris Hemsworth, waarmee ze ook al samenwerkte in de film ‘Thor: The Dark World’, speelt ze de hoofdrol in de reboot van de ‘Men In Black’-film uit de jaren ‘90. Maar Tessa, die geen blad voor de mond neemt als het op vrouwenrechten aankomt, zou liever nog veel meer van haar vrouwelijke collega’s in zulke rollen zien.

“Vrouwen worden nog te vaak gezien als sidekicks, ofwel als de hoofdrollen in films die totaal niet voor een mannelijk publiek gemaakt zijn. Als vrouw zijn we het ook gewend om naar actiefilms te gaan kijken en daar uitsluitend mannelijke helden te zien. Ik zie een kans om dat te veranderen, om iederéén erbij te betrekken. En dat is waarom ik acteer. Ik ben heel enthousiast over het idee dat kleine jongens me straks op het scherm zien, maar zich toch kunnen inleven in mijn avonturen, ook al ben ik een vrouw.”

Chris en Tessa trekken op dit moment door China om ‘Men In Black: International’ te promoten.