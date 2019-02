Ted Bundy-film met Zac Efron binnenkort te bekijken op Netflix MVO

06 februari 2019

21u41 4 Film Tijdens het Sundance Film Festival heeft streamingdienst Netflix de rechten op ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ gekocht, dat ik de biografische film over Ted Bundy met Zac Efron in de hoofdrol.

Voor 9 miljoen dollar, ofwel een kleine 8 miljoen euro, verwierf Netflix het recht om de film binnenkort uit te zenden. De verkoop kwam er na een veiling tussen verschillende andere studio’s.

Joe Berlinger, die de prent regisseerde, stond ook mee aan de wieg van ‘Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes’. Dat is momenteel één van de best bekeken documentaires op Netflix.

‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ kreeg al veel kritiek omdat de trailer Bundy zou idealiseren of ophemelen. De trailer wordt beschreven als “eerder die van een actiefilm dan van een biografie over een moordenaar.”

De film zou vanaf de herfst van 2019 op Netflix te bekijken zijn.