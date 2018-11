Teaser van ‘The Lion King’ verbreekt bijna record TK

25 november 2018

17u11

Bron: ANP 0 Film De eerste teaser van de nieuwe ‘Lion King’-film is in de eerste 24 uur enorm veel bekeken online. Maar liefst 224 miljoen keer werden de eerste beelden van de live-action remake over het leeuwtje Simba aangeklikt.

Een enorm aantal, maar het is voor producent Disney nog geen record. De trailer van de superheldenfilm ‘Avengers: Infinity War’, die begin dit jaar uitkwam, werd op één dag namelijk 230 miljoen keer bekeken.

In de nieuwe ‘Lion King’-film, die volgend jaar juli in première gaat, hebben Donald Glover (Simba) en Beyonce (Nala) de hoofdrollen. James Earl Jones spreekt, net als in het origineel uit 1994, de stem van Simba's vader Mufasa in.

Het is overigens niet de eerste keer dat een oude Disney-film in een nieuw jasje wordt gestoken. Twee jaar geleden werd een live-action versie van de tekenfilm ‘Jungle Book’ (1967) uitgebracht. Een andere Disney-klassieker, ‘Dumbo ‘(1941), krijgt ook een remake met echte acteurs en computeranimaties. Die film verschijnt volgend jaar in maart in de zalen.