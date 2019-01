TEASER. Harley Quinn maakt het uit met The Joker in ‘Birds Of Prey’ MVO

31 januari 2019

10u47 0 Film Margot Robbie (28) kruipt opnieuw in de huid van DC Comics-personage Harley Quinn. Een rol die ze al eens eerder speelde in de film ‘Suicide Squad’. Nu krijgt ze haar eigen spin-off.

In de teaser krijgen we de eerste beelden te zien van haar volledige nieuwe kostuum, dat er helmaal anders uitziet dan haar baseball-outfit uit het origineel. Ook krijgen we enkele voorproefjes van de andere personages. We zien onder andere Ewan McGregor (Black Mask), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary) en Mary Elizabeth Winstead (Huntress).

Opvallend weetje voor de liefhebbers: in plaats van de ketting met opschrift ‘Puddin’ - een verwijzing naar haar kwaadaardige lief, The Joker - die ze droeg in ‘Suicide Squad’, heeft ze nu een ketting met de naam ‘Bruce’ rond haar nek hangen. Een verwijzing naar... Batman, oftewel Bruce Wayne? Eén van de voornaamste plotlijnen wordt in ieder geval dat Harley breekt met The Joker en haar eigen weg gaat.

‘Birds Of Prey’ wordt in 2020 in de zalen verwacht.