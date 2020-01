Te kleine rol, paniekaanvallen of achterklap: waarom deze 10 sterren een bekende filmrol weigerden SDE

26 januari 2020

14u00 0 Film Enkele dagen geleden Enkele dagen geleden verklapte Brad Pitt (56) dat hij eigenlijk gevraagd was om de hoofdrol in ‘The Matrix’ te gaan spelen. Maar de acteur zei nee: “De rol behoorde aan iemand anders toe, dat geloof ik echt.” Ook deze tien acteurs lieten voor verschillende redenen een rol aan zich voorbijgaan - al hadden ze daar in sommige gevallen ook best spijt van.

Anne Hathaway - Alison uit ‘Knocked Up’ (Katherine Heigl)

Eigenlijk was Anne Hathaway eerste keuze om de vrouwelijke hoofdrol in ‘Knocked Up’ te spelen, maar er was één bepaalde scène die haar tegenhield: die waarin ze moest bevallen. “Mijn probleem was dat ik zelf nog nooit moeder geworden was", vertelde Anne in een interview met Allure. “Ik wist niet hoe het zou voelen om te bevallen." De rol ging uiteindelijk naar Katherine Heigl.

Beyoncé – Plumette uit ‘Beauty and the Beast’ (Gugu Mbatha-Raw)

Dat Disney al lang voor ‘The Lion King’ op Beyoncé zat te azen, is geen geheim. Regisseur Bill Condon hoopte dan ook dat ze een rolletje zou aanvaarden in zijn ‘Beauty and the Beast’. Hij zag haar als de betoverde plumeau Plumette, maar dat vond de zangeres te min. “Ik probeerde om haar in ‘Beauty and the Beast’ te krijgen, maar de rol was te klein", vertelde hij aan Yahoo! Entertainment. “Ze zou nochtans een prima plumeau geweest zijn.” Gugu Mbatha-Raw zou Plumette uiteindelijk vertolken.

Charlie Hunnam – Christian Grey uit ‘Fifty Shades of Grey’ (Jamie Dornan)

Charlie Hunnam had eigenlijk al toegezegd om Christian Grey te gaan spelen in ‘Fifty Shades of Grey’, maar veranderde niet veel later van gedacht. Hij belde zelf regisseur Sam Taylor Johnson op om haar het slechte nieuws te vertellen, vertelde hij aan V Man. “We huilden allebei 20 minuten lang aan de telefoon. Er waren op dat moment ook wat persoonlijke dingen gaande in mijn leven, waardoor ik mentaal wat zwakker en emotioneler was. Ik was zo overweldigd dat ik paniekaanvallen kreeg.” En ook: “Ik zei gewoon: ‘Ik kan het niet, ik kan het niet.’ Deze film wordt reusachtig groot. En ik wil niet op zo'n reusachtige schaal de mist in gaan. Daarnaast kan ik niet op slechts 48 uur veranderen van Jax Teller (zijn personage uit ‘Sons of Anarchy’, red.) in Christian Grey. Ik heb te veel hooi op mijn vork genomen en dat was pijnlijk. Ik vond het personage geweldig en ik wilde het echt doen.” De Brit Jamie Dornan zou hem vervangen.

Emily Blunt – Black Widow uit ‘Iron Man 2' (Scarlett Johansson)

Ook Emily Blunt had eigenlijk al toegezegd om Marvel-superheldin Black Widow te gaan spelen. Maar problemen met de planning van een andere film, ‘Gulliver’s Travels’, dwongen haar om af te zeggen. “Het was een van die conflicterende situaties", zei Emily daar later over aan MTV News. “Het is spijtig dat ik ze niet allebei kon doen. Maar het werd zo ingewikkeld, dat ik vooral voor mijn eigen geestelijke gezondheid moest afzeggen.” En in het magazine Vulture voegde ze daar nog aan toe: “Meestal zijn de vrouwenrollen in zo'n superheldenfilm nogal ondankbaar: ze zijn de vriendinnetjes terwijl de jongens de wereld aan het redden zijn. Ik heb de rollen (Emily was ook in de running voor Peggy Carter in ‘Captain America: The First Avengers’, red.) niet aanvaard omdat ze ofwel niet echt goed waren, of omdat de timing niet goed zat. Maar als de rol goed en leuk en anders en een uitdaging is, dan wil ik elk genre wel eens proberen.” Scarlett Johansson was dan weer heel blij dat Emily nee zei, want zij wilde Black Widow érg graag spelen.

Emma Watson – Mia uit ‘La La Land’ (Emma Stone)

De makers van ‘La La Land' wilden eigenlijk Emma Watson voor de vrouwelijke hoofdrol, maar die had al toegezegd om de hoofdrol in ‘Beauty and the Beast' te gaan spelen. “Ik wist dat ik paardrijlessen moest gaan nemen, dat ik danslessen moest gaan nemen en dat ik drie maanden vol zanglessen voor de boeg had", zei Emma Watson. “En ik moest echt in Londen zijn om dat allemaal te doen. Ik wist dat ik het werk hier zou moeten doen, dus qua planning lukte het gewoon niet.” De rol ging uiteindelijk naar haar naamgenoot Emma Stone, die er onder meer een Oscar voor beste actrice voor kreeg.

Hugh Jackman – James Bond uit ‘Casino Royale’ (Daniel Craig)

Toen Pierce Brosnan zijn smoking aan de haak hing, werd er volop gezocht naar een nieuwe James Bond. De makers kwamen uit bij Hugh Jackman, maar hij was niet geïnteresseerd, vertelde hij aan Variety. “Ik had het gevoel dat de scenario’s zo ongeloofwaardig en geschift werden en ik vond dat ze wat ruwer en echter moesten worden. En het antwoord was: ‘Oh, je krijgt geen inspraak. Je moet gewoon tekenen.’ En ik was ook bezorgd dat ik naast Bond en ‘X-Men’ nooit meer de kans zou krijgen om andere dingen te doen.” Uiteindelijk werd Daniel Craig aangetrokken, die - ironisch genoeg - een veel ruwere en realistischere weg insloeg.

Mark Wahlberg – Een hoofdrol in ‘Brokeback Mountain' (Heath Ledger en Jake Gyllenhaal)

Welke rol hij zou gaan spelen was nog niet duidelijk, maar Mark Wahlberg vertelde aan Premiere magazine dat hij het scenario voor ‘Brokeback Mountain’ gelezen had. Maar: “Ik vond het een beetje griezelig. Het was zo grafisch, zo beschrijvend", zei hij over het liefdesverhaal tussen twee cowboys. “Ik zei tegen regisseur Ang Lee: ‘Ik mag je wel, je bent een getalenteerde man. Als je er wat meer over wil praten met me ...’ Gelukkig deed hij dat niet.” De hoofdrollen gingen uiteindelijk naar Jake Gyllenhaal en Heath Ledger, die allebei genomineerd werden voor een Oscar.

Denzel Washington – David Mills uit ‘Se7en’ (Brad Pitt)

Denzel Washington kreeg de rol van David Mills uit ‘Se7en’ aangeboden, maar hij verkoos de thriller ‘Devil in a Blue Dress’. Dat was echter een domme zet geweest, vond hij na het bekijken van de film. Dat vertelde hij aan Entertainment Weekly: “Ze boden me de rol van Brad Pitt aan, maar ik dacht: ‘Het is zo donker en slecht’. Maar toen ik de film zag, dacht ik: ‘Oh, verdomme!’” En in een gesprek met TheGrio voegde hij er nog aan toe: “Het was een fout. Ik dacht gewoon dat niemand de film ooit zou zien. Ik weet zelfs niet meer wat ik in de plaats maakte, maar ik zei nee tegen ‘Se7en’. Brad Pitt zal daar wel blij om zijn.”

Ian McKellen - Dumbledore uit ‘Harry Potter' (Michael Gambon)

Na het overlijden van de originele Dumbledore, Richard Harris, werd er volop gezocht naar een waardige vervanger. Al snel kwamen de makers van ‘Harry Potter' uit bij Ian McKellen, maar die zei nee. Aan The Guardian legde hij uit waarom: “Mensen zeggen me: ‘Heb je geen spijt dat je Dumbledore niet gespeeld hebt?’ Nee! Ik heb Gandalf gespeeld. Het origineel! Er was even de vraag of ik de rol zou overnemen van Richard Harris, maar aangezien een van de laatste dingen die hij in het openbaar zei was wat een afgrijselijke acteur hij me vond, zou het niet echt toepasselijk geweest zijn. Het zou oneerlijk zijn.” Uiteindelijk verving Michael Gambon hem.

Will Smith - Django uit ‘Django Unchained’ (Jamie Foxx)

Urenlang overlegde Will Smith met regisseur Quentin Tarantino over de rol van Django, maar uiteindelijk zei hij toch ‘nee’. Creatieve meningsverschillen, vertelde hij aan The Hollywood Reporter. “Voor mij is het verhaal zo perfect: een man leert hoe hij moet doden om zijn vrouw, die als slaaf is meegenomen, terug te vinden. Dat idee is perfect. Maar Quentin en ik konden het niet eens worden.” Smith wilde dat het om liefde zou draaien, niet om wraak. “Ik kon gewoon niet om met het idee dat geweld de oplossing was. Liefde moest de oplossing zijn.” Jamie Foxx zei wel toe. Will Smith heeft trouwens nog wel meer bekende rollen afgewezen: ook hij zei nee tegen Neo uit ‘The Matrix’. “Nadat ik ‘Men In Black’ maakte, kwamen de Wachowskis (Lana en Lilly Wachowski, regisseurs van ‘The Matrix’, nvdr.) langs, en pitchten ‘The Matrix’”, vertelde hij daarover. “Nu blijkt dat ze genieën zijn. Maar tijdens een pitch is er een hele dunne lijn tussen een genie en wat ik toen ervoer ...”