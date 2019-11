Taylor Swift dropt nieuw nummer voor ‘Cats’-film MVO

15 november 2019

16u30 2 Film Taylor Swift heeft een nieuw nummer gedropt, speciaal voor de musicalfilm ‘Cats’, waarin ze zelf ook een rol speelt. ‘Beautiful Ghosts’ zal in de prent zelf echter worden gezongen door een andere actrice.

Taylor schreef het nummer samen met componist Andrew Lloyd Webber. Ze bedachten het voor actrice Francesca Hayward, die in ‘Cats’ de rol van Victoria vertolkt. Het was een belangrijke rol in de film, maar in de originele musical had Victoria geen eigen liedje. Zelf speelt Taylor de rol van Bombalurina.

Swift zingt de versie voor bij de aftiteling zelf in, en net die versie van het nummer heeft ze nu al vrijgegeven op haar YouTube kanaal.