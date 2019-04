Tatyana Beloy ontdekte de hoofdrolspeelster van ‘Binti’: “Ik ben blijven zeuren tot Bebel een kans kreeg” IDR

03 april 2019

Vanaf vandaag loopt 'Binti' in de zalen, de debuutfilm van regisseuse Frederike Migom. De prent draait rond de 12 jarige Binti, die graag wil doorbreken als vlogster. Ze hoopt op een dag net zo beroemd te worden als haar grote idool, Tatyana Beloy. "We hebben niet alleen in de film een band, maar ook daarbuiten", aldus Tatyana.

“Mijn fysieke aandeel in de film is eerder beperkt, maar ik ben er wel trots op dat ik Bebel heb kunnen helpen om deze rol te bemachtigen”, aldus Tatyana. “Ik kende haar van de Supastar-stages die ik in de zomer organiseer. Twee jaar geleden was Bebel een van mijn leerlingen. Toen ik van de plannen hoorde van Frederike, heb ik haar onmiddellijk gecontacteerd om te zeggen dat ik haar hoofdrolspeelster kende. (lacht) Ik ken Frederike al sinds mijn schooltijd, daarmee.”

“Al heb ik toch serieus op haar mogen inpraten, want ze zocht in de eerste instantie een meisje van 12 jaar en Bebel was toen net negen. Ik ben toen blijven zeuren dat ze Bebel naar de auditie moest laten komen. En toen Frederike haar zag, was ze helemaal overtuigd. Bebel is zo goed in alles wat ze doet. En dat zullen de mensen ook wel merken als ze de film gaan bekijken. Bebel en de andere acteurs hebben echt een topprestatie neergezet. Het is een zwaar thema, maar toch is het begrijpelijk gebracht voor kinderen. Ik vind het heel logisch dat ‘Binti’ al prijzen gewonnen heeft. En dat is niet omdat ik er ook in zit hé, voor alle duidelijkheid. (lacht)”