Taron Egerton niet blij met zijn versie van ‘Robin Hood’: “Dit was niet de film waarvoor ik tekende” SDE

10 november 2019

10u56

Bron: Variety 0 Film In 2018 waagde Taron Egerton (30) zich aan het iconische personage Robin Hood. Helaas scoorde de film slecht bij publiek én critici. In een interview met Variety vertelt de acteur , die bij het grote publiek bekend werd door zijn rollen in ‘Kingsman’ en ‘Rocketman’, dat hij het zelf ook niet zo’n fijne ervaring vond.

“Het was absoluut niet de film waarvoor ik getekend had”, bekent Taron Egerton. “Het werd op een heel andere manier aan mij gepitcht. Het raakte gewoon zijn visie kwijt.” Taron speelde de volksheld Robin Hood, met Jamie Foxx in de rol van zijn goede vriend Little John. Kijkers stoorden zich vooral aan de combinatie van het klassieke verhaal van Hood en de moderne, futuristische technologie die door hem werd gebruikt. “Ik was niet erg gelukkig op de set”, geeft de acteur verder nog toe. “Het was niet echt leuk om de film te maken.”

Wel gelukkig werd hij van het filmen van ‘Rocketman’. Daarin speelt Egerton de rol van Elton John, wat ervoor zorgt dat de acteur nu vaak wordt getipt als mogelijke winnaar van een Oscar. "Het voelt niet als mijn leven", onthult Egerton. "Mijn hart bonkt nog steeds elke keer dat ik in Los Angeles land, ook al is het de tiende keer dit jaar dat ik er kom.”