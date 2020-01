Tarantino maakt tv-reeks van ‘Once Upon A Time... In Hollywood’ MVO

18 januari 2020

13u43

Bron: Screenrant 0 Film Regisseur Quentin Tarantino maakt een spin off-reeks van zijn succesvolle film ‘Once Upon A Time... In Hollywood’. Hij wil de serie ‘Bounty Law’, die in de prent voorkomt, tot leven brengen.

‘Bounty Law’ in de serie waarin Rick Dalton, het personage van Leonardo DiCaprio, de hoofdrol speelde tijdens zijn hoogdagen als acteur. In de film zijn verschillende fragmenten uit de zwart-wit reeks te zien. Tarantino schreef ter voorbereiding op ‘Once Upon A Time... In Hollywood’ al vijf afleveringen van een half uur. Die zouden over een half jaar écht verfilmd worden. Het gebeurt niet vaak dat Tarantino tv maakt, al deed hij het ooit eerder al voor een aflevering in de ziekenhuisreeks E.R.. Of we DiCaprio ook dit keer in de hoofdrol zullen zien, is nog niet bekend.